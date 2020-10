FC St. Pauli plant in Sandhausen mit Neuzugang Burgstaller

Guido Burgstaller während eines Spiels für Schalke 04. Foto: David Inderlied/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist FC St. Pauli reist zum Auswärtsspiel gegen den SV Sandhausen mit Neuzugang Guido Burgstaller an. «Man sieht, dass er kicken kann. Er wird auf jeden Fall im Kader stehen», sagte Trainer Timo Schultz (43) einen Tag vor der Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky). Die Verpflichtung des 31 Jahren alten Stürmers, der vom Bundesligisten FC Schalke 04 kam und einen Vertrag bis Sommer 2023 unterschrieben hat, war am Mittwoch bekannt gegeben worden. «Er hat über die Jahre bewiesen, dass er Tore schießen kann. Er passt gut in die Gruppe», sagt Schultz.

Der FC St. Pauli hat nach den ersten beiden Spieltagen bereits vier Punkte, feierte am vergangenen Sonntag den ersten Saisonsieg gegen den 1. FC Heidenheim und steht auf dem dritten Tabellenplatz. Der SV Sandhausen rangiert mit drei Punkten auf Platz 10.

«Sandhausen hat eine starke Mannschaft, die mit vielen langen und hohen Bällen agiert. Das ist eine eingespielte Mannschaft mit einem sehr guten Sturm», sagte Schultz. Dass die Hamburger seit Februar kein Auswärtsspiel mehr gewonnen haben, bereitet dem Trainer keine Sorgen: «Ich denke, wir haben in Bochum auswärts einen guten Start hingelegt. Nun fahren wir nach Sandhausen, um drei Punkte zu holen.» Bis auf die weiter verletzten Christopher Buchtmann und Ryo Miyaichi kann Schultz auf alle Spieler setzen.

