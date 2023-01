FC St. Pauli: Nach guter Vorbereitung Hoffnung für Rückrunde

Hamburg (dpa/lno) –

Der FC St. Pauli will die guten Eindrücke aus den Testspielen der Winterpause mit in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga nehmen. «Wir haben viel Positives gesehen», sagte Trainer Fabian Hürzeler bei der Pressekonferenz am Freitag. Der abstiegsbedrohte Tabellen-15. aus der Hansestadt startet am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Nürnberg in die Rückrunde.

Der 29-jährige Hürzeler, der kurz vor Weihnachten die Mannschaft von seinem freigestellten Vorgänger Timo Schultz übernommen hatte, sah in den guten Auftritten gegen Union Berlin (2:3), den FC Lugano (7:2), Borussia Mönchengladbach (1:0) und zuletzt gegen die Dänen vom FC Midtjylland (0:0) aber auch noch Verbesserungspotenzial. Dabei geht es dem Coach besonders «um das Umschalten nach Ballgewinn und die Präzision im letzten Drittel.»

Personell kann Hürzeler aus dem Vollen schöpfen. Dem neu verpflichteten Innenverteidiger Karl Mets stellte er einen Platz in der Startelf in Aussicht. Ob die neuen Angreifer Oladapo Afolayan, Maurides und Elias Saad Kandidaten für den Kader sind, ließ er offen. «Wir haben noch zwei Trainingseinheiten. Die gilt es abzuwarten.»

Der Gegner aus Nürnberg, der mit 19 Zählern vier Punkte und vier Plätze vor den Hamburgern steht, machte auf den St.-Pauli-Coach zuletzt einen «fitten und gefestigten» Eindruck. Hürzeler warnte vor allem vor den Qualitäten des ehemaligen Paulianers Mats Möller Daehli und Linus Tempelmann, die im Mittelfeld die Fäden ziehen, sowie der Angreifer Kwadwo Duah und Christoph Daferner.