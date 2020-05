FC St. Pauli: Nach fünf Jahren höhere Abo-Preise

Hamburgs Fans halten ein Transparent mit dem Logo des Vereins. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist FC St. Pauli erhöht seine Preise für Dauerkarten erstmals nach fünf Jahren. Die Preise werden um acht Prozent angehoben, teilte der Verein mit. Das sei jedoch keine Reaktion auf verminderte Einnahmen wegen der Corona-Krise. «Wir orientieren uns hier an der Inflationsrate und an Preissteigerungen am Markt», sagte Geschäftsleiter Bernd von Geldern. «Gleichzeitig achten wir darauf, dass wir im Vergleich zur Bundesliga für moderate und sozialverträgliche Eintrittspreise stehen.» Die Steigerung sei fair und angemessen. Die preiswerteste Stehplatzkarte kostet 165 Euro (vorher 153 Euro). Das teuerste Sitzplatzticket wurde von 529 auf 562 Euro angehoben.

Dauerkarten-Preise

Interview Geschäftsleiter von Geldern