FC St. Pauli: Mit Mut zur Überraschung bei den Bayern

Hamburg (dpa) –

Trainer Alexander Blessin sieht die Chancen seines FC St. Pauli vor dem Spiel beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München realistisch, mutig auftreten soll seine Mannschaft in jedem Fall. «Wir haben nichts zu verlieren», sagte der Trainer vor der Bundesliga-Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenführer aus dem Süden. «Jeder rechnet mit einer Niederlage von außen. Aber wir rechnen uns schon etwas aus, wenn wir mutig auftreten.»

Acht Spieltage vor dem Saisonende steht der Aufsteiger als Tabellen-15. mitten im Abstiegskampf. Zum Abstiegsrelegationsrang 16 beträgt der Vorsprung noch fünf Punkte. Auf dem Platz steht der VfL Bochum, der vor drei Wochen den FC Bayern in dessen heimischer Arena mit 3:2 bezwang. Auch beim 1:1 bei Union Berlin eine Woche später konnte das Starensemble aus München nicht überzeugen.

Verletzte keine Schwächung der Bayern

«Es gibt immer Phasen, in denen man einen Gegner hat, der vielleicht eine Schwächeperiode hat», sagte der 51-jährige Blessin. «Das können wir aber nicht beeinflussen. Wir müssen gucken, dass wir sie so an den Rand bringen, wo sie vielleicht ein bisschen an uns verzweifeln, was Torchancen anbelangt. Das steht in unserer Macht.» Alle anderen Gedanken seien «verschwendete Energie».

Dass die Bayern durch die schweren Verletzungen der Verteidiger Dayot Upamecano und Alphonso Davies geschwächt sind, glaubt Blessin nicht. «Die haben so einen großen Kader. Letzten Endes spielt das keine Rolle», sagte er.

Mut macht die Leistung aus der Hinrunde: Damals hatte der FC St. Pauli lange mit den Bayern mitgehalten, musste sich am Millerntor dank eines Treffers von Nationalspieler Jamal Musiala 0:1 geschlagen geben.