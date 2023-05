FC St. Pauli löst Vertrag mit Ex-Trainer Timo Schultz auf

Hamburg (dpa) –

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli und Ex-Trainer Timo Schultz haben den Vertrag in gegenseitigem Vertrag aufgelöst. Das gab der Club am Dienstag bekannt. Der 45-Jährige war Anfang Dezember vergangenen Jahres nach der Hinrunde freigestellt worden. Unter dem Schultz-Nachfolger Fabian Hürzeler holten die Hamburger zwölf Siege in 14 Spielen und verbesserten sich von Platz 15 auf Rang vier.

«Timo wird immer am Millerntor willkommen sein», sagte Präsident Oke Göttlich: «Wir wünschen ihm viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft!» Schultz dankte in einer Club-Mitteilung «allen Fans und Wegbegleitern im Verein für das langjährige Vertrauen in mich als Spieler und die Chance, meine ersten Schritte als Cheftrainer im Profibereich gehen zu dürfen». Im Juli 2020 war er zum Chefcoach der Kiezkicker befördert worden.