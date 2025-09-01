FC St. Pauli leiht Stürmer Banks nach England aus

Hamburg (dpa) –

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli leiht den schottischen Stürmer Scott Banks für eine Saison an den englischen Drittligisten FC Blackpool aus. Das gaben die Hamburger am letzten Tag der Transferfrist bekannt. Der 23-Jährige war im August 2023 von Crystal Palace gekommen und kam in der vergangenen Saison nur auf zwölf Kurzeinsätze.

«Für einen jungen Spieler ist Spielpraxis von enormer Bedeutung für die Entwicklung. Angesichts der starken Konkurrenz auf den Offensivpositionen und da er aufgrund seiner Staatsbürgerschaft nicht in unserer U23 eingesetzt werden kann, ist eine Leihe nach England für Scott die beste Möglichkeit, um wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen», sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann.