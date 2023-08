FC St. Pauli leiht Banks von Crystal Palace aus

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den schottischen Flügelspieler Scott Banks von der U21 des englischen Erstligisten Crystal Palace ausgeliehen. «Banks bringt ein sehr gutes Gesamtpaket mit, womit er unsere offensiven Möglichkeiten nochmals erweitert», sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann in einer Pressemitteilung am Donnerstag. «Er verfügt über Tempo und Beweglichkeit in Kombination mit einer intelligenten Spielweise sowie technischen Fähigkeiten.» Für die erste Mannschaft des Londoner Clubs war Banks noch nie zum Einsatz gekommen.