FC St. Pauli im Trainingslager eingetroffen

Flachau (dpa/lno) –

Bundesligist FC St. Pauli ist in seinem Trainingslager in Österreich angekommen. Bis zum 27. Juli bereiten sich die Hamburger in Flachau im Salzburger Land auf die neue Saison vor. Die Kiezkicker starten am 23. August gegen Borussia Dortmund in die neue Spielzeit. Das erste Pflichtspiel steht mit der Pokal-Begegnung gegen Eintracht Norderstedt schon am 16. August auf dem Programm.

Trainer Alexander Blessin hat insgesamt 31 Spieler mit in das Trainingslager genommen. Auch der noch angeschlagene Kapitän Jackson Irvine ist mit dabei. Auf dem Gelände des USC Flachau sind sieben Trainingseinheiten vorgesehen.

Dazu kommen zwei Testspiele: Schon am Sonntag (16.00 Uhr) treffen die Hamburger auf den Zweitligisten Karlsruher SC. Die Partie gegen den französischen Erstligisten OGC Nizza wird am 26. Juli um 15.00 Uhr angepfiffen. Beide Spiele werden auf dem YouTube-Kanal des FC St. Pauli live übertragen.