FC St. Pauli holt Verstärkung aus Musikbranche

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem angekündigten Abschied von Wilken Engelbracht beim FC St. Pauli hat der Fußball-Bundesligist eine Führungskraft von außen dazugeholt. Der Fußball-Bundesligist bediente sich in der Musikbranche und verstärkt sich mit Patrick Mushatsi-Kareba, der die neu geschaffene Position als Geschäftsleiter Vermarktung und Vertrieb übernehmen wird, wie der Kiez-Club mitteilte. Zu seinen Aufgabenfeldern zählt unter anderem der Fanartikel-Bereich.

«Wir haben uns entschieden, diese zentrale Position mit einer Persönlichkeit zu besetzen, die nicht aus dem klassischen Fußballgeschäft kommt», wurde die Vizepräsidentin Hanna Obersteller zitiert, die im Präsidium für Wirtschaftsthemen verantwortlich ist.

Mushatsi-Kareba muss sich einarbeiten

Der 52 Jahre alte Mushatsi-Kareba stößt neu zum Club und war unter anderem als Führungskraft bei Sony Music und in leitenden Positionen bei Universal Music und Apple tätig. Er werde ab März für den Verein tätig sein und sich zunächst in die Bereiche einarbeiten.

Geschäftsleiter Wilken Engelbracht, der seit November 2023 im Amt war, wird den FC St. Pauli zum Saisonende auf eigenen Wunsch hin verlassen. Der Verein hatte damals angekündigt, die Zuständigkeiten auf der Führungsebene zu verändern.