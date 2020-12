FC St. Pauli holt vereinslosen Verteidiger Dzwigala

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat auf seine Personalprobleme in der Abwehr reagiert und den vereinslosen Spieler Adam Dzwigala verpflichtet. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger, der zuletzt einige Trainingseinheiten bei St. Pauli absolviert und dabei überzeugt hatte, erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Bis zum Sommer hatte Dzwigala beim portugiesischen Erstligisten Desportivo Aves unter Vertrag gestanden, teilte der Kiezclub am Donnerstag mit.

«Adam hat uns in den Trainingseinheiten mit seiner Art zu verteidigen überzeugt. Er ist zweikampfstark und bringt die notwendige fußballerische Variabilität mit, die wir für unser Spiel benötigen», sagte Cheftrainer Timo Schultz. Sportchef Andreas Bornemann hält den Neuen für «einen robusten Innenverteidiger, der bereits Erfahrungen in der 1. Liga in Polen und Portugal sammeln» konnte.

Spielplan FC St. Pauli

Kader FC St. Pauli

Homepage FC St. Pauli

Mitteilung FC St. Pauli