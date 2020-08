FC St. Pauli holt Veerman-Nachfolger Makienok

Simon Makienok. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Einen Tag nach dem Abgang von Stürmer Henk Veerman hat Fußball-Zweitligist FC St. Pauli Simon Makienok verpflichtet. Der 29-jährige Däne erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022, teilten die Hamburger am Samstag mit. Makienok spielte in der Rückrunde der 2. Liga für Dynamo Dresden. Nach deren Abstieg war er vereinslos. Bei den Sachsen erzielte er in neun Spielen drei Tore. Seine erfolgreichste Zeit hatte er von 2012 bis 2014 beim dänischen Erstligisten Bröndby IF mit 36 Toren in 79 Spielen.

Der 2,01 Meter große Profi war auch schon in Italien (US Palermo), England (Preston North End, Charlton Athletic) und den Niederlanden (FC Utrecht) aktiv. In 233 Profi-Einsätzen erzielte er 75 Treffer.

Mitteilung FC St. Pauli