FC St. Pauli holt Kyereh von Zweitliga-Absteiger Wiesbaden

Fußball: 2. Bundesliga, SV Wehen Wiesbaden – FC St. Pauli, 34. Spieltag, in der BRITA-Arena. Wiesbadens Torschütze Phillip Tietz (r) jubelt mit Wiesbadens Daniel Kofi Kyereh über das Elfmeter-Tor zum 4:2. Foto: Uwe Anspach/dpa/archiv

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat Stürmer Daniel-Kofi Kyereh verpflichtet. Der 24-Jährige kommt ablösefrei vom Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023, wie der Hamburger Club am Mittwoch mitteilte. Für die Hessen hatte der Deutsch-Ghanaer in der vergangenen Saison in 28 Spielen sechs Treffer erzielt. Der Angreifer ist der erste Zugang der Hanseaten für die neue Saison. Er soll auch von anderen Vereinen umworben gewesen sein, unter anderen von Holstein Kiel.

«Als ich in der abgelaufenen Saison das erste Mal am Millerntor aufgelaufen bin, habe ich bereits gemerkt, wie außergewöhnlich dieser Club ist», sagte Kyereh über seinen neuen Verein. «Auch mit den Werten, die St. Pauli vertritt, identifiziere ich mich zu einhundert Prozent.» St. Paulis neuer Cheftrainer Timo Schultz meinte: «Kofi ist eine absolute Bereicherung für unser Offensivspiel.»

