FC St. Pauli holt kanadisches Torwart-Talent

Hamburg (dpa) –

Der FC St. Pauli hat sein Torhüter-Team ergänzt. Unmittelbar nach dem Testspiel gegen Werder Bremen teilte der Fußball-Bundesligist mit, den 22-jährigen Emil Gazdov bis zum Saisonende vom CF Montréal auszuleihen. Die Hamburger vereinbarten zudem eine Kaufoption für den Kanadier, der auch die bulgarische Staatsbürgerschaft besitzt.

Der FC St. Pauli reagiert mit der Verpflichtung auf den längerfristigen Ausfall von Regionalliga-Torwart Simon Spari (Syndesmosebandriss). Die Nummer eins im Kiezclub ist weiter Nikola Vasilj, dessen Stellvertreter ist Ben Voll.

Gazdov hat bereits Deutschland-Erfahrung. Von Oktober 2020 bis Februar 2022 spielte er in der U19-Mannschaft des Zweitligisten 1. FC Nürnberg. «Emil ist sehr dynamisch und explosiv in seinen Bewegungen, zudem strahlt er Ruhe und Souveränität aus», beschrieb St. Paulis Trainer Alexander Blessin das Torwart-Talent.