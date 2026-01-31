FC St. Pauli holt japanischen Nationalstürmer

Hamburg (dpa) –

Der FC St. Pauli hat auf die anhaltende Torflaute reagiert und sich kurz vor dem Ende der Transferperiode mit dem japanischen Nationalstürmer Taichi Hara verstärkt. Der 26 Jahre alte Offensivspieler kommt ablösefrei vom japanischen Erstligisten Kyōto Sanga zu den Norddeutschen. In 91 Partien für seinen bisherigen Club erzielte der Angreifer 22 Treffer. Zuvor war Hara in Europa bereits in Kroatien bei NK Istra, in Spanien bei Deportivo Alavés und in Belgien bei VV St. Truiden aktiv.

«Auf seinen bisherigen Stationen hat Taichi bereits nachgewiesen, dass er sowohl selbst torgefährlich werden kann als auch ein gutes Auge für seine Mitspieler mitbringt», sagte Pauli-Coach Alexander Blessin über den zweimaligen japanischen Nationalspieler. «Taichi verkörpert mit seinen Fähigkeiten einen Spielertyp, den wir bislang nicht in unserem Kader hatten», sagte Sportchef Andreas Bornemann.

Die Kiezkicker hatten an den ersten 19 Spieltagen erst 17 Tore erzielt – mit dem Hamburger SV und dem 1. FC Heidenheim die wenigsten der Liga.