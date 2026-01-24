FC St. Pauli holt ehemaligen Blessin-Schützling aus Belgien

Auch schon gegen deutsche Mannschaften aktiv: Mathias Rasmussen (r) im Trikot von Union Saint-Gilloise im Conference -League-Spiel bei Eintracht Frankfurt. (Archivbild) Arne Dedert/dpa

Hamburg (dpa) –

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat den norwegischen Mittelfeldspieler Mathias Rasmussen verpflichtet. Einen Tag nach dem 0:0 im Hamburger Stadtderby gegen den HSV teilte der Club mit, dass der 28-Jährige vom belgischen Erstligisten und Champions-League-Teilnehmer Union Saint-Gilloise kommt. Ob er ausgeliehen oder fest verpflichtet wurde, ließ der FC St. Pauli offen.

Rasmussen kennt St. Paulis Trainer Alexander Blessin aus dessen Zeit bei Union Saint-Gilloise. In der Saison 2023/2024 wurden sie gemeinsam belgischer Pokalsieger.

«Mathias trifft unter Druck schnelle Entscheidungen und gibt einer Mannschaft im Zentrum Ordnung. Er kann das Tempo bestimmen, Bälle fordern und ist gleichzeitig sehr zuverlässig gegen den Ball», sagte Blessin in der Mitteilung. «Genau diese Balance aus defensiver Zuverlässigkeit und offensiver Orientierung ist für unser Spiel entscheidend.»

Rasmussen bestritt seit 2023 62 Spiele für die Belgier in der ersten Liga. In dieser Saison kam er zudem fünfmal in der Champions League.