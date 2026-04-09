FC St. Pauli hofft auf etwas nachlässige Bayern

Hamburg (dpa) –

St.-Pauli-Coach Alexander Blessin hofft vor dem Spiel gegen Bayern München ein wenig darauf, dass der deutsche Fußball-Rekordmeister zwischen den beiden Champions-League-Duellen mit Real Madrid nicht voll fokussiert am Millerntor antritt. «Von zehn Spielen werden sie im Normalfall zehn gewinnen. Aber vielleicht haben sie ja mal einen schlechten Tag», sagte Blessin mit Blick auf die Partie am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).

Die Bayern empfangen vier Tage nach dem Auftritt in Hamburg die Königlichen aus Madrid zum Viertelfinal-Rückspiel. Am Dienstag hatte das Team von Trainer Vincent Kompany in Madrid mit 2:1 gewonnen. Auch Blessin war vor dem Fernseher begeistert von der Münchner Leistung.

Blessin begeistert von Bayern

«Ich freue mich wahnsinnig auf solche Spiele. Das ist im Moment eine der besten Mannschaften auf der Welt», sagte Blessin. «Sich mit denen messen zu dürfen, ist eine tolle Sache.»

Eigentlich benötigen die Kiezkicker als Tabellen-16. im Kampf gegen den Abstieg jeden Punkt. Die Hamburger sind aber realistisch genug, um zu wissen, dass schon für ein Remis gegen die Bayern alles zusammenkommen muss. Selbst, wenn Kompany – wie zu erwarten ist – rotieren wird. «Die Qualität, die nachgeschoben wird, ist auch sehr hoch», sagte Blessin. «Da ist es dann auch egal, ob sie vier oder fünf austauschen.»

Ziel sei es zunächst einmal, die Partie so lange wie möglich offenzuhalten. «Und wenn sie uns die Möglichkeit geben, dann müssen wir eben da sein», forderte Blessin, der auf seinen gesperrten Kapitän Jackson Irvine verzichten muss.