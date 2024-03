FC St. Pauli hat «einige Probleme» in der Defensive

Hamburg (dpa/lno) –

Mit großen Personalsorgen in der Defensive geht Spitzenreiter FC St. Pauli in das Spiel beim 1. FC Nürnberg. «Ich glaube, dass wir speziell in der letzten Linie einige Probleme haben. Aber wir haben einen breiten Kader und werden versuchen, das aufzufangen», sagte Trainer Fabian Hürzeler vor dem Spiel beim Tabellen-Achten der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Definitiv fehlen werden Manolis Saliakas (Gelbsperre) und David Nemeth (zuletzt muskuläre Probleme und Krankheit), auch Philipp Treu «war krank», sagte Hürzeler. «Da müssen wir abwarten, ob er heute auf dem Trainingsplatz steht oder nicht.»

Der beim 2:0-Sieg gegen Hertha BSC verletzte Karol Mets ist fraglich, Hoffnungen gibt es für Eric Smith. «Bei Eric sah es tatsächlich sehr gut aus gestern», sagte Hürzeler. Aufgrund der angespannten Lage in der Defensive könnte der Trainer das System umstellen. «Natürlich sollten wir ein neues System dann auch einstudieren», sagte der 31-Jährige mit Blick auf den engen Zeitplan.

3550 Fans werden die Hamburger vom Gästeblock des Max-Morlock-Stadions aus anfeuern. Nürnberg geht mit zwei Siegen in Serie in das Duell mit dem Tabellenführer aus Hamburg. Ein besonderes Augenmerk legte Hürzeler auf Nürnbergs Shootingstar Can Uzun. «Da kann man Nürnberg nur gratulieren zu einem so talentierten Spieler», sagte Hürzeler. Der erst 18 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler hat in der laufenden Saison bereits 13 Treffer erzielt.