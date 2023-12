FC St. Pauli: «Gewisse Unzufriedenheit» nach Hinrunden-Ende

Hamburg (dpa/lno) –

Mit Frust geht der FC St. Pauli nach der verpassten Herbstmeisterschaft der 2. Fußball-Bundesliga in die Winterpause. «Im Großen und Ganzen bleibt für uns das enttäuschende Ergebnis», sagte Trainer Fabian Hürzeler nach dem 1:1 (0:0) gegen Wehen Wiesbaden am Sonntag. «Wir haben es zum wiederholten Male nicht geschafft, zu null zu spielen und dementsprechend ist eine gewisse Unzufriedenheit dabei.»

Diese Unzufriedenheit will Hürzeler in der Winterpause nutzen, «um das nicht mehr so oft in der Rückrunde zu haben». Durch das Remis haben die Hamburger nun zwei Punkte Rückstand auf den neuen Tabellenführer Holstein Kiel. St. Pauli steht nach 17 Spieltagen mit 33 Punkten auf dem zweiten Tabellenrang.

Schlimmer als das Verpassen der Herbstmeisterschaft dürfte für Hürzeler sein, wie wenig Chancen Wiesbaden gebraucht hatte, um den Ausgleichstreffer zu markieren. Die extrem defensiv eingestellten Gäste hatten nur zwei große Chancen benötigt, um zum Torerfolg zu kommen. «Wie es mich nervt? Natürlich extrem», sagte Hürzeler.

Sein Wintertrainingslager hält St. Pauli erneut im spanischen Benidorm ab. Das Trainingslager wird vom 3. bis zum 13. Januar stattfinden. Dort wird Hürzeler versuchen, seine Defensive weiter zu stabilisieren. «Ich werde mir die Spiele, die Gegentore und Torchancen anschauen, die wir zugelassen haben. Wir werden daraus Trainingsinhalte für das Trainingslager bestimmen und ihnen dann lösungsorientierte Inhalte an die Hand geben.»