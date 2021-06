FC St. Pauli erhält neuen Rasen im Millerntor-Stadion

Blick auf das Stadion. Foto: Joosep Martinson/Getty Images Europe/Pool/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Der FC St. Pauli gönnt sich ein frisches Grün am Hamburger Millerntor. Nachdem in der Arena des hanseatischen Fußball-Zweitligisten in den vergangenen Tagen von den Arbeitern der alte Rasen komplett abgetragen worden war, wird am Donnerstag und Freitag nun eine neue Rasenfläche im Millerntor-Stadion verlegt, teilte der Kiezclub dazu am Donnerstag mit. Zuletzt war das Grün in der Heimspielstätte der Braun-Weißen im Februar 2020 ausgetauscht worden.

