FC St. Pauli: Erfolg im letzten Test vor dem Saisonstart

Imst (dpa/lno) –

Der FC St. Pauli hat seinen letzten Test vor dem Pflichtspiel-Auftakt gewonnen. Eine Woche vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen den Nachbarn Eintracht Norderstedt und zwei Wochen vor dem Bundesliga-Start gegen Borussia Dortmund setzten sich Hamburger gegen den italienischen Fußball-Erstligisten Hellas Verona mit 1:0 (1:0) durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Andréas Hountondji in der 15. Minute.

Der Sieg vor etwa 500 Zuschauer im österreichischen Imst war wegen der Überlegenheit vor allem in der ersten Hälfte verdient. Die Kiezkicker zeigten sich leicht verbessert im Vergleich zum 2:2 bei Coventry City vor einer Woche. Dennoch lief gegen Verona nicht alles glatt für die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin. Auffälligster Spieler war der agile Joel Chima Fujita, der auch den Siegtreffer einleitete.

Im DFB-Pokal ist der Kiez-Club am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) im eigenen Stadion Gast gegen den Regionalligisten Norderstedt. Die beiden Vereine hatten sich allerdings geeinigt, das Spiel am Millerntor stattfinden zu lassen. Ihr erstes Bundesliga-Spiel der Saison bestreiten die Hamburger am 23. August (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) gegen den BVB.