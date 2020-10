FC St. Pauli: Ärger über dummes Gegentor und Niederlage

St. Paulis Philipp Ziereis (l) und Sandhausens Daniel Keita Ruel kämpfen um den Ball. Foto: Uwe Anspach/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Nach der ersten Niederlage im dritten Spiel der 2. Fußball-Bundesliga ärgerten sich Spieler und Trainer des FC St. Pauli über ein vermeidbares Gegentor und die fehlende Effektivität im Abschluss. «So ist es nun mal in der 2. Liga. Wenn du hinten so ein Ding bekommst und vorne keinen machst, dann verlierst du das Spiel», fasste Abwehrspieler Philipp Ziereis am späten Freitagabend nach dem bitteren 0:1 (0:1) beim SV Sandhausen den Spielverlauf zusammen.

Statt nach vielen vergebenen Chancen selbst mit einem komfortablen Vorsprung in die Pause zu gehen, fing sich der Kiezclub durch ein unglückliches Eigentor von Daniel Buballa (45. Minute) das 0:1. Der Verteidiger fälschte einen Schuss von Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier unhaltbar für Schlussmann Robin Himmelmann ins Netz ab. Auch nach dem Wechsel hatten die Hamburger bei einem klaren Torchancenplus von 22:10 Möglichkeiten zuhauf, wenigstens ein Unentschieden und damit den fünften Punkt auf dem eigenen Konto zu verbuchen. Doch anders als in den vorherigen Spielen beim VfL Bochum (2:2) und gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) war die Chancenverwertung diesmal mangelhaft.

«Im Fußball geht es um Tore und wir haben es nicht geschafft, heute ein Tor zu schießen», stellte Timo Schultz nach seiner ersten Punktspiel-Niederlage als Chefcoach des runderneuerten FC St. Pauli trefflich fest. Torhüter Himmelmann forderte nach dem Rückschlag, bis zum nächsten Spiel am Millerntor gegen den 1. FC Nürnberg am 19. Oktober (20.30 Uhr) die erste Saisonphase aufzuarbeiten, die neben den guten Ansätzen auch das Pokal-Aus in Elversberg beinhaltet. «Wir haben jetzt eine sehr lange Pause, um uns die Sachen anzuschauen, die in den letzten Wochen gut, aber auch schlecht gelaufen sind.»

