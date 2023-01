FC St. Pauli 0:0 im letzten Testspiel gegen den FC Midtjylland

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat die Generalprobe vor dem Rückrundenauftakt am nächsten Wochenende bestanden. Gegen den dänischen Erstligisten FC Midtjylland gab es am Samstag ein 0:0. Gegen den Europa-League-Teilnehmer aus dem nördlichen Nachbarland hatten die Hamburger am heimischen Millerntor zwar einige gute Gelegenheiten, doch zu einem Treffer reichte es nicht. In der ersten Halbzeit scheiterten Manolis Saliakas (28.) und Jackson Irvine per Kopf (44.) jeweils aus aussichtsreicher Position.

Der abstiegsbedrohte Tabellen-15. aus der Hansestadt liegt mit 17 Punkten nur einen Zähler vor Schlusslicht SV Sandhausen. Am 29. Januar (13.30 Uhr/Sky) startet für die Kiezkicker beim 1. FC Nürnberg die zweite Saisonhälfte. In der WM- und Winterpause hatte die Mannschaft des vom Assistenz- zum Cheftrainer beförderten Fabian Hürzeler zuvor die Tests gegen den 1. FC Union Berlin mit 2:3 verloren, dann aber gegen den Schweizer Erstligisten FC Lugano (7:2) und bei Borussia Mönchengladbach (1:0) gewonnen.