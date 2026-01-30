FC Augsburg setzt bis 2027 auf Kapitän Gouweleeuw

Der Kapitän bleibt: Der FC Augsburg hat mit Jeffrey Gouweleeuw noch einmal um ein Jahr verlängert. (Archivbild) Harry Langer/dpa

Augsburg (dpa/lby) –

Jeffrey Gouweleeuw bleibt ein weiteres Jahr beim FC Augsburg. Der Fußball-Bundesligist hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit seinem 34 Jahre alten Kapitän vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Der Verteidiger arbeitet aktuell an seinem Comeback nach einer Innenbandverletzung am Knie. Der Niederländer wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den FC St. Pauli weiterhin fehlen.

Gouweleeuw kam vor zehn Jahren von AZ Alkmaar zum FCA. Er absolvierte seitdem 278 Pflichtspiele für den Bundesligisten. Ihm fehlen nur noch zwölf Einsätze, um Rekord-Bundesligaspieler der Augsburger zu werden.

«Jeff ist nun seit über zehn Jahren beim FC Augsburg. Er hat in all den Jahren immer Verantwortung übernommen und ist vorangegangen. Es freut uns sehr, dass wir mit Jeff auch in seine zwölfte Saison beim FCA gehen», äußerte Geschäftsführer Michael Ströll in der Vereinsmitteilung.

«Der FC Augsburg ist mein Verein»

Im Zuge der aktuellen Vertragsverlängerung habe es auch einen Austausch «über eine mögliche Anschlusstätigkeit im Verein» nach der Profi-Karriere gegeben. Diese Gespräche sollen in den kommenden Monaten konkretisiert werden, wie Ströll berichtete.

«Der FC Augsburg ist mein Verein, hier fühle ich mich zu Hause», sagte Gouweleeuw: «Nach meiner Verletzung arbeite ich Schritt für Schritt daran, bald wieder auf dem Platz stehen und der Mannschaft helfen zu können.»