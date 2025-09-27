Fatih Akin und Diane Kruger bei Filmfestival in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Der neue Film «Amrum» von Fatih Akin hat auf dem Filmfestival in Hamburg seine Deutschlandpremiere gefeiert. Zur Vorführung des Films kamen unter anderem die Hauptdarsteller Diane Kruger, Laura Tonke, Jasper Billerbeck und Detlev Buck. Akin hat gemeinsam mit dem Hamburger Drehbuchautor und Regisseur Hark Bohm dessen gleichnamigen Roman «Amrum» verfilmt.

«Amrum» erzählt die Geschichte des zwölfjährigen Nanning, der in den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 auf Amrum seiner Mutter hilft, die Familie zu ernähren. Der Film soll am 9. Oktober in die Kinos kommen.

Fast ganz Amrum hat den Film bereits gesehen

Bereits am vergangenen Samstag gab es eine Premiere des Films im Inselkino auf Amrum mit insgesamt sechs Vorstellungen, wie die Theaterleitung des Kinos, Anita Grill, sagte. In der Woche danach sei der Film jeden Tag mehrmals in dem Inselkino gelaufen. Insgesamt seien mehr als 2.400 Tickets für den Film gekauft worden. «Die Nachfrage war so groß, dass wir das Programm anpassen mussten», berichtete Grill. Eigentlich könne man sagen, dass ganz Amrum den Film gesehen habe. Die Insel habe etwa 2.300 Einwohner.

Das Filmfest Hamburg, das in diesem Jahr am 25. September gestartet war und noch bis zum 4. Oktober läuft, zeigt mehr als 120 Filme aus aller Welt in den fünf Festivalkinos. Für den 3. Oktober ist erneut der «Tag des freien Eintritts» geplant. In den Festivalkinos muss dann kein Eintritt gezahlt werden, in weiteren Kinos soll jeweils eine Filmvorführung kostenfrei sein.