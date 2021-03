Fast jeder Zehnte lebt mit Sozialleistungen

Kiel (dpa/lno) – Beim Bezug von Sozialleistungen gibt es in Schleswig-Holstein große regionale Unterschiede. Wie das Statistikamt Nord am Donnerstag berichtete, lebten Ende 2019 im Land 262 000 Menschen und damit 9 Prozent der Bevölkerung ganz oder teilweise von solchen Hilfen. Am höchsten war der Anteil mit jeweils knapp 16 Prozent in Flensburg, Neumünster und Kiel. Lübeck stand bei gut 14 Prozent.

Unter den Kreisen gab es in Dithmarschen und Steinburg mit jeweils rund neun Prozent die höchsten Werte. Am kleinsten war der Anteil der Hilfeempfänger mit knapp sechs Prozent im Kreis Stormarn. Im Vorjahresvergleich sank der Anteil der mit Sozialleistungen unterstützten Bevölkerung landesweit von 9,5 auf 9,0 Prozent. Auch in allen kreisfreien Städten und Kreisen ging die Quote zurück. Zu den Hilfen gehören Hartz IV-Leistungen, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen und Mittel für Asylbewerber.

© dpa-infocom, dpa:210318-99-874041/2