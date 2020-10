Fast im gesamten Friesland wieder regulärer Unterricht

Eine interaktive Tafel hängt an der Wand eines Klassenraums in einer Schule. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbol

Jever (dpa/lni) – In fast allen Schulen im Landkreis Friesland kann von diesem Donnerstag an wieder der normale Unterricht stattfinden. Nachdem in der vergangenen Woche wegen einer hohen Zahl von Corona-Infektionen das Schichtsystem wieder eingeführt worden ist, können bald wieder alle Schüler und Schülerinnen gleichzeitig am Unterricht teilnehmen. «Wir befinden uns weiterhin in einer sehr dynamischen und sich täglich verändernden Situation und bewerten diese somit auch immer wieder neu», sagte der Gesundheitsdezernent des Landkreises. Ursprünglich war geplant, das Schichtsystem an den Schulen noch bis zu den Herbstferien weiterzuführen.

Lediglich an drei Schulen wird aufgrund von positiven Corona-Fällen oder Verdachtsfällen im Wechsel jeweils nur die Hälfte der Klasse unterrichtet.

Mitteilung des Landkreises