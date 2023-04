Fast ein Jahr nach Überfall: Polizei sucht Tatverdächtigen

Hamburg (dpa/no) –

Fast ein Jahr nach einem Bankraub in Hamburg-Niendorf fahndet die Polizei jetzt erstmals öffentlich nach drei tatverdächtigen Männern. Sie hätten am Tattag nacheinander die Bank betreten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Einer von ihnen habe eine Bankmitarbeiterin am Tresen in ein Gespräch verwickelt und in einem Moment der Unaufmerksamkeit eine hohe Bargeldsumme aus der Kasse genommen. Anschließend seien die Männer in unbekannte Richtung geflüchtet. Bei dem Überfall sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei die Polizei erst jetzt mit der Fahndung an die Öffentlichkeit gegangen, sagte der Sprecher. Der Haupttäter habe einen dunklen Anzug, dunkle Schuhe und ein helles Oberhemd getragen, sagte ein Polizeisprecher. Der zweite Täter habe ein graues Jackett, blaue Jeans und ein helles Hemd sowie eine Brille getragen. Außerdem habe er eine Umhängetasche bei sich gehabt. Der dritte Mann habe ein dunkles Basecap getragen, sagte der Sprecher. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Personen geben können.