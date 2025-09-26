Fast drei Promille – 45-Jähriger betrunken am Steuer

Die Beamten ordneten nach dem Alkoholtest auch eine Blutprobe an. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Mölln (dpa/lno) –

Ein 45-jähriger Autofahrer ist mit fast drei Promille von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Ein Zeuge bemerkte am Donnerstagabend bei Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) einen auffälligen Autofahrer und alarmierte die Einsatzkräfte, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann sei den Angaben nach in Richtung Lehmrade unterwegs gewesen. Die Beamten stoppten den 45 Jahre alten Mann und nahmen ihm nach dem Alkoholtest den Führerschein ab. Sie ordneten außerdem eine Blutprobe an.