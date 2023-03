Ahrenswohlde (dpa/lni) –

Das wird teuer: Fast doppelt so schnell wie erlaubt ist ein Raser im Landkreis Stade einem mobilen Blitzer ins Netz gegangen. Der Mann sei am Montagnachmittag in Ahrenswohlde in seinem Wagen mit Tempo 138 gemessen worden – damit sei er 68 Stundenkilometer zu schnell gefahren, teilte der Landkreis am Dienstag mit. Erlaubt seien in dem Abschnitt gerade einmal 70 Stundenkilometer. Der Raser müsse mit zwei Punkten in Flensburg, einem Bußgeld von rund 600 Euro und einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen.