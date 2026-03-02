Fast 900 Firmenpleiten in Hamburg im Jahr 2025

Kiel (dpa/lno) –

Im vergangenen Jahr haben in Hamburg 869 Unternehmen Insolvenz angemeldet. Wie das Statistikamt Nord mitteilte, gab es seit 1999 nur in fünf Jahren mehr Firmenpleiten. Im Vergleich zu 2024 stieg die Zahl der Insolvenzen um 2,4 Prozent.

Mindestens 5.267 Beschäftigte verloren den Angaben nach dadurch ihren Arbeitsplatz – 25 Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig wuchsen die Verbindlichkeiten der insolventen Firmen ihren Gläubigern gegenüber um 90 Prozent auf rund 1,4 Milliarden Euro. Im Schnitt entfielen 1,6 Millionen Euro auf jedes zahlungsunfähige Unternehmen, während dieser Wert 2024 noch bei rund 867.200 Euro lag.

Besonders betroffen war das Gastgewerbe: Hier gab es 222 Insolvenzen pro 10.000 Unternehmen. Auch bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen lag die Quote über 200. Im Durchschnitt aller Branchen betrug sie 98.