Fast 6 Millionen D-Mark in Euro umgetauscht

Hannover (dpa/lni) –

Ob beim Entrümpeln oder Aufräumen, beim Umzug oder nach dem Tod eines Angehörigen: Immer wieder tauchen dabei alte D-Mark auf, die noch nicht umgetauscht wurden – auch fast 25 Jahre nach der Einführung des Euro-Bargelds. Bei den vier Bundesbank-Filialen in Niedersachsen wurden 2025 Münzen und Scheine im Wert von knapp 5,67 Millionen D-Mark abgegeben und in 2,9 Millionen Euro umgetauscht, wie die regionale Hauptverwaltung der Bundesbank mitteilte.

Mehr als 9.500 Tauschvorgänge wurden landesweit verbucht, etwa genauso viele wie im Jahr zuvor. Allerdings wuchsen die dabei getauschte Beträge: 2024 waren es insgesamt noch fast 500.000 D-Mark weniger gewesen, die an den vier Standorten im Nordwesten abgegeben wurden.

Am häufigsten umrechnen mussten die Mitarbeiter in der Filiale Hannover: 4.577 Mal wurde hier getauscht, im Schnitt 18 Mal pro Tag. Mit 2,25 Millionen D-Mark entfiel mehr als ein Drittel der landesweiten Summe allein auf die Landeshauptstadt. In Oldenburg waren es 1.935 Tauschvorgänge mit 1,58 Millionen D-Mark, in Göttingen 1.379 Vorgänge und 1,13 Millionen D-Mark, in Osnabrück 1.673 Vorgänge und gut 700.000 D-Mark. Ihre Filiale in Bremen hatte die Bundesbank 2015 geschlossen.

Deutliche Unterschiede gab es dabei bei den abgegebenen Summen: Während in Hannover im Schnitt 492 D-Mark getauscht wurden, waren es in Oldenburg und Göttingen jeweils fast 820 D-Mark. Die Spanne der jeweils getauschten Summen reichte dabei von Pfennig-Beträgen bis hin zu mehreren Tausend D-Mark.

Fast überall waren die getauschten Summen im Schnitt etwas höher als vor einem Jahr, am deutlichsten in Oldenburg, wo sich der Betrag fast verdoppelte. Nur in Osnabrück gab es einen leichten Rückgang. Erfasst wurden von der regionalen Hauptverwaltung der Bundesbank dabei nur diejenigen Beträge, die direkt am Schalter getauscht wurden. Hinzu kämen noch Gelder, die etwa von Banken zum Umtausch eingereicht wurden.