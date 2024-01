Fast 4600 Schöffen haben Arbeit an Gerichten aufgenommen

Hamburg (dpa/lno) –

Mit dem neuen Jahr haben in Hamburgs Justiz fast 4600 Schöffinnen und Schöffen ihr Ehrenamt begonnen. Sie werden am Amts- und am Landgericht eingesetzt, wie die Justizbehörde am Freitag mitteilte. Weitere 321 arbeiteten als ehrenamtliche Richterinnen und Richter am Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht. Ihre Amtszeit laufe bis Ende 2028.

Schöffinnen und Schöffen werden alle fünf Jahre gewählt und haben nach Behördenangaben in Strafverhandlungen das gleiche Stimmrecht wie Berufsrichter. Amtierende Schöffen konnten sich laut der Behörde erneut bewerben. Werden sie zu Prozessen geladen, müssen sie auch erscheinen. Die Zahl ihrer Einsätze sei aber so bemessen, dass sie möglichst nicht mehr als zwölf Sitzungstage pro Jahr absolvieren müssen. Arbeitgeber müssen sie während dieser Zeit freistellen.

Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) sagte, sie danke den Gewählten für ihr wichtiges Engagement, das eine große Verantwortung mit sich bringe. «Durch ihre Persönlichkeit, ihre Lebenserfahrung und ihr Gerechtigkeitsempfinden leisten sie einen wertvollen Beitrag zu einer gerichtlichen Entscheidung und tragen damit zu einem funktionierenden Rechtsstaat bei.»