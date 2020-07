Fast 1400 Kilometer Bahnstrecke nicht elektrifiziert

Berlin/Hannover (dpa/lni) – In Niedersachsen sind knapp 60 Prozent der Bahnstrecken elektrifiziert. Insgesamt können die Züge auf 2034 Kilometer des Gesamtstreckennetzes von 3403 Kilometer mit Strom fahren, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Auf den übrigen Trassen (1368 Kilometer) fahren häufig noch Dieselloks. Im Zwei-Städtestaat Bremen sind von 127 Kilometer Gesamtstreckennetz nur drei Kilometer nicht elektrifiziert (Stand November 2019).

Niedersachsen liegt in etwa im Bundesdurchschnitt. In ganz Deutschland könnten den Angaben zufolge auf 61 Prozent des Netzes die Züge mit Strom fahren. Knapp 13 000 Kilometer Bahnstrecken in Deutschland sind noch nicht elektrifiziert. Ziel der Regierung ist ein Elektrifizierungsgrad von 70 Prozent bis 2025. Große Fortschritte gab es zuletzt aber nicht: 2019 wurden 60 Kilometer Bestandstrecken elektrifiziert. Die viel beschworene elektrische Zukunft der Bahn liege noch in weiter Ferne, kritisierte der FDP-Bahnpolitiker Christian Jung.

