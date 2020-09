Fassmacher: «Ohne Internet würde es uns nicht mehr geben»

Christoph Krogemann geht mit einem kleinen Holzfass an der Schulter durch seine Fassfabrik. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Bremen (dpa) – Christoph Krogemann (37) betreibt in Bremen-Gröpelingen die letzte Fassfabrik in Norddeutschland. Seine Kunden sind Weingüter und Destillerien in der ganzen Welt, aber auch Privatleute, die Regentonnen und Blumenkübel aus gebrauchten Holzfässern für den Garten suchen. Zurzeit startet die Weinlese in Deutschland, deshalb steigt gerade die Nachfrage nach neuen Barriquefässern. Die werden zum größten Teil noch wie vor hundert Jahren hergestellt. Der 37-Jährige führt die Böttcherei in dritter Generation, verkauft wird mittlerweile aber auch im eigenen Online-Shop. «Ohne Internet würde es uns nicht mehr geben», sagt Krogemann.

Fassfabrik Krogemann