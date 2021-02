Fass im Hafen leckgeschlagen: Gefahrstoffwolke entstanden

Blick auf den Hamburger Hafen. Foto: Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Im Hamburger Hafen ist am Mittwochmorgen ein 200-Liter-Fass mit einer unbekannten Flüssigkeit leckgeschlagen. Dabei sei eine Gefahrstoffwolke entstanden, die nun in Richtung Ost/Nordost ziehe, meldete das Warnsystem NINA. Ein Feuerwehrsprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, Einsatzkräfte untersuchten derzeit das Fass in Steinwerder. Bislang gebe es keine Hinweise auf den Inhalt. Ersten Erkenntnissen zufolge waren in einer Halle zwei Kabelstapler kollidiert. Dabei wurde das Fass beschädigt.

