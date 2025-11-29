Farbschmierereien in Delmenhorster Innenstadt

Mehrere Gebäude in der Innenstadt von Delmenhorst wurden mit roter Farbe beschmiert. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Delmenhorst (dpa/lni) –

Ein Unbekannter hat mehrere Gebäude in der Delmenhorster Innenstadt mit roter Farbe beschmiert. Betroffen waren unter anderem eine Gemeinschaftsunterkunft, eine Kirche, eine Kirchengemeinde, einige Wohnhäuser und mehrere Verkaufsbuden auf dem Weihnachtsmarkt, teilte die Polizei mit.

Dabei sei das Wort «Allah» in arabischen Schriftzeichen mit einem Pinsel und roter Farbe aufgetragen worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die den Täter am Samstagmorgen beobachtet haben.