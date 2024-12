Farbenfrohe Silvesterläufe zum Jahresausklang

Hannover (dpa/lni) –

Ein letztes Mal motivieren: Bei zahlreichen Silvesterläufen in Niedersachsen haben Tausende Läuferinnen und Läufer das Jahr 2024 ausklingen lassen. Allein in der Landeshauptstadt Hannover gingen beim nach Veranstalterangaben größten Silvesterlauf des Landes mehr als 3500 Teilnehmer über verschiedene Distanzen an den Start. Rund um den Maschsee setzen einige Sportler mit ihren Kostümen eher auf einen farbenfrohen Jahresausklang als auf Höchstleistungen.