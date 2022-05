Farbe auf polnisches Konsulat geworfen: Ermittlungen

Hamburg (dpa/lno) –

Auf das polnische Generalkonsulat in Hamburg-Steilshoop haben unbekannte Täter mit Farbe befüllte Gläser geworfen, außerdem wurden mehrere Fensterscheiben beschädigt. Die Tat in der Nacht zum Samstag sei offensichtlich politisch motiviert gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Staatsschutz ermittelt.

In einer Nebenstraße beobachtet ein Zeuge nahezu zeitgleich, wie mehrere Menschen zwei Reifen auf die Fahrbahn legten und anzündeten. Zahlreiche Streifenwagen fahndeten nach den Tätern. Drei Verdächtige wurden überprüft, der Verdacht gegen sie erhärtete sich jedoch nicht. Im Internet wurde nach Polizeiangaben ein Bekennerschreiben eines anonymen Verfassers veröffentlicht.