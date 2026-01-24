Farbattacke auf Haus des Bremer Verfassungsschutzchefs

Auf das Privathaus von Thorge Koehler, dem Leiter des Bremer Landesamtes für Verfassungsschutz, wurde mit Farbe angegriffen. (Archivbild) Sina Schuldt/dpa

Bremen (dpa) –

Unbekannte Täter haben in der Nacht einen Farbangriff auf das Wohnhaus des Leiters des Bremer Verfassungsschutzes verübt. Nach bisherigen Erkenntnissen seien mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln gegen die Hauswand geworfen worden, teilte die Polizei mit.

Die Täter hätten auch ein Fahrzeug einer unbeteiligten Nachbarsfamilie beschädigt, Scheiben seien eingeschlagen und Reifen zerstochen worden. Verletzt wurde nach den Polizeiangaben niemand.

Zusammenhang zur linksextremen Szene?

Bremens Innensenatorin Eva Högl verurteilte den Angriff auf das Schärfste. «Er stellt eine absolute Grenzüberschreitung dar», wird die SPD-Politikerin in der Mitteilung zitiert. Nach Högls Worten steht die Tat vermutlich mit der vermeintlichen Enttarnung einer V-Person in der linksextremistischen Szene in Zusammenhang.

«Der Angriff zeigt überdeutlich, dass gewalttätige Extremisten völlig zu Recht in Bremen intensiv beobachtet werden und im Fokus der Sicherheitsbehörden stehen», sagte Högl weiter. Dies werde auch nach dieser feigen Tat intensiv fortgeführt.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zu Samstag im Bereich der Bremer Neustadt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.