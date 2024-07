Fantreffen für Harry-Potter-Anhänger in Hamburg geplant

Hamburg (dpa/lno) –

Harry-Potter-Fans aufgepasst: In Hamburg wird es im September erstmals ein «Back to Hogwarts»-Fantreffen geben. Am 1. September können sich Anhänger des Zauberlehrlings auf dem Großmarkt und im Harry-Potter-Theater versammeln und gemeinsam den Schulstart der Hogwarts-Schülerinnen und -Schüler feiern, wie das Theater am Großmarkt mitteilte. Es sei ein magisches Programm auf zwei Bühnen und einer großen Eventfläche geplant. Darunter sind Kostproben aus dem Theaterstück «Harry Potter und das verwunschene Kind» sowie Auftritte von Überraschungsgästen und prominenten Harry-Potter-Fans. Weitere Details wollen die Veranstalter demnächst bekannt geben.

Kein Eintritt bei Fantreffen in Hamburg am 1. September

In den Büchern von J.K. Rowlings ging es für die Zauberschüler stets am 1. September wieder in die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. 11.00 Uhr startete dafür der Hogwarts-Express von Gleis 9 3/4. Dieser Tag wird seit einiger Zeit weltweit gemeinsam von Harry-Potter-Fans gefeiert. Das Hamburger Fantreffen soll deshalb ebenfalls um 11.00 Uhr beginnen. Es soll bis 17.00 Uhr gehen und kostenlos sein.

Das Theaterstück «Harry Potter und das verwunschene Kind» war im Dezember 2021 erstmals im Theater im Großmarkt aufgeführt worden. Seitdem haben mehrere Hunderttausend Menschen das Stück gesehen.