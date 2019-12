Fanta statt Urin: Drogenkonsument will Polizei verschaukeln

Eine Person hält eine Polizeikelle am Rand einer Fahrbahn. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild

Wilhelmshaven (dpa/lni) – Mit Limonade zum Drogentest: Die Polizei in Wilhelmshaven hat sich bei einer Verkehrskontrolle nicht von einem kreativen Cannabis-Konsumenten hinters Licht führen lassen. Die Beamten hatten den 50 Jahre alten Autofahrer am späten Heiligabend herausgewunken, wie sie am Mittwoch mitteilten. Demnach bestand der Verdacht, dass er «unter Einfluss von Betäubungsmitteln» stand – es wurde eine Voruntersuchung angeordnet. Doch statt Urin soll der Mann heimlich Fanta in den Becher gefüllt haben. Die Polizisten bemerkten den Schwindel – beim zweiten Versuch schlug der Test dann positiv an.