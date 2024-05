Fans feiern in Kiel Holsteins Aufstiegsteam

Kiel (dpa/lno) –

Etwas mehr als eine Woche nach dem Bundesliga-Aufstieg feiert Holstein Kiel noch einmal mit seinen Fußball-Fans. Am Pfingstmontag startete die Mannschaft am frühen Nachmittag mit zwei offenen Bussen mit der Aufschrift «Aufstiegsexpress» vom Holstein-Stadion zum Kieler Rathausplatz.

Nach der Ankunft am Rathaus werden sich die Spieler und Trainer Marcel Rapp ihren Anhängern auf dem Rathausbalkon zeigen. Außerdem trägt sich die Mannschaft ins Goldene Buch der Stadt ein. Die Party auf dem Rathausplatz soll bis etwa 22.00 Uhr dauern.

Schon lange vor dem Eintreffen der beiden Busse hatten sich viele Fans vor dem Rathaus versammelt und feierten mit Gesängen. In der gesamten Innenstadt und besonders an der Fahrtstrecke der Mannschaftsbusse waren Lokale und Cafés voll besetzt. Tausende Fans aus Kiel und dem Umland warteten, ausgerüstet mit Trikots, Fahnen und Schildern. Die Stimmung war friedlich, fröhlich und ausgelassen. An allen Ecken schallte Musik aus Lautsprechern. Viele Anhänger waren mit Fahrrädern in die Stadt gekommen, um das Geschehen an verschiedenen Stellen verfolgen zu können.

Die Kieler waren am vorvergangenen Samstag durch ein 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf erstmals in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga aufgestiegen. Die KSV Holstein ist auch der erste Verein aus Schleswig-Holstein, der in der deutschen Fußball-Beletage spielt. Zum Saisonabschluss am Sonntag kamen die Kieler zu einem 2:1 bei Hannover 96. Sie verpassten aber die Meisterschaft, da der FC St. Pauli mit dem 2:1 beim SV Wehen Wiesbaden seine Tabellenführung verteidigte. «Es hat zur Meisterschaft nicht gereicht. Trotzdem bin ich total stolz auf die Mannschaft», sagte Trainer Rapp am Sonntag.