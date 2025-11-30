Fan-Wut in Kiel: Holstein steckt im Abstiegskampf

Kiel (dpa/lno) –

Die Spieler von Holstein Kiel haben nach der insgesamt siebten Saisonpleite in der 2. Fußball-Bundesliga die Unzufriedenheit der Fans zu spüren bekommen. Der norddeutsche Club ist nach dem 0:1 (0:0) gegen Hertha BSC nur noch zwei Punkte vom Abstiegsrelegationsrang entfernt. Vor der Kurve gab es nach der Partie am Samstag einen Rüffel der Anhänger.

«Ich verstehe die Fans, sie waren wütend und wir sollten das auch sein. Das war nicht gut genug», sagte der schwedische Kapitän Alexander Bernhardsson. «Wir müssen eine Stufe drauflegen. Es war besser als gegen Kaiserslautern, aber es war noch nicht ausreichend», fügte er hinzu, nachdem der Club in der Vorwoche 1:4 in Kaiserslautern verloren hatte.

Komenda kann Unzufriedenheit der Fans nachvollziehen

«Dass die Fans unzufrieden sind, kann ich total verstehen. Diese Punkteausbeute ist auch nicht unser Anspruch», sagte Abwehrspieler Marco Komenda. «Ich kann nur sagen, dass die Mannschaft alles dafür tut, Spiele zu gewinnen – auch wenn es aktuell nicht reicht.» Es gehe nun darum, «irgendwie wieder Spiele für uns zu entscheiden, ganz egal wie».

Gegen den Club aus der Hauptstadt kassierten die Kieler erst spät in der Partie (75. Minute) den Gegentreffer. Ein Unentschieden in der größtenteils ausgeglichenen Partie wäre durchaus verdient gewesen. Allerdings fehlte den Gastgebern gegen die nun seit fünf Ligapartien infolge siegreichen Gäste die nötige Klarheit bei den Torabschlüssen.