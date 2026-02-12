Fan-Gewalt: Polizei-Gewerkschaft warnt vor Rostock-Aufstieg

Rostock (dpa) –

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sorgt sich vor einem Zweitliga-Aufstieg des FC Hansa Rostock. «Wir müssen hier Klartext reden. Ein möglicher Aufstieg des FC Hansa Rostock ist sportlich ein Erfolg, bedeutet für die Landespolizei jedoch eine massive Verschärfung der Sicherheitslage», sagte Christian Schumacher, der GdP-Landesvorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern, der «Ostsee-Zeitung».

Als Grund nannte er die in Teilen gewaltbereite Fanszene des Clubs. Diese pflege eine Feindbild-Kultur, sagte Schumacher. In der 2. Fußball-Bundesliga könnten die Rostocker auf Clubs wie Dynamos Dresden, Hertha BSC oder den 1. FC Magdeburg treffen, mit denen der FC Hansa eine besondere Rivalität verbindet.

Rostock vor Spitzenspiel auf Platz sechs

Schon jetzt in der 3. Liga beobachte der GdP-Funktionär in Rostock «mit Sorge, dass Gästefans mit Fanutensilien wie Schals und Jacken zunehmend aktiv diskriminiert und attackiert werden».

Den Verein FC Hansa forderte Schumacher auf, konsequent Stadionverbote auszusprechen. Ein «Weiter so» dürfe es im Umgang mit gewaltbereiten Fans weder von Vereins- noch von Politikseite geben.

Vor dem 24. von 38 Spieltagen stehen die Rostocker in der Drittliga-Tabelle auf dem sechsten Platz. Ihr Rückstand auf den nächsten Gegner VfL Osnabrück (Samstag, 14.00 Uhr/MagentaSport) auf Platz drei beträgt drei Punkte.