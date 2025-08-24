Familienstreit ruft Polizei auf den Plan

24. August 2025 13:23
Ein massiver Ehestreit hält in Bassum die Polizei in Atem. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa
Bassum (dpa/lni) –

Ein heftiger Ehestreit zwischen einem 56-Jährigen und seiner gleichaltrigen Frau hat im Landkreis Diepholz die Polizei in Atem gehalten. Am Samstagabend sei das Paar in Bassum aneinandergeraten, teilte die Polizei mit. Der erwachsene Sohn habe schließlich den Streit und eine körperliche Auseinandersetzung gemeldet. Der 56-Jährige soll demnach auch eine Schusswaffe im Haus gehabt haben, wo sich mehrere Familienmitglieder, darunter Kinder, aufhielten.

Die Polizei kam gleich mit mehreren Streifenwagen zum Einsatz. Telefonisch ließ sich der 56-Jährige zum Verlassen des Hauses bewegen, er wurde ohne Widerstand festgenommen. Seine ebenfalls 56 Jahre alte Ehefrau wurde leicht verletzt, der Rettungsdienst versorgte sie. Weitere Verletzte gab es nicht.

