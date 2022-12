Familie will sich am Grill wärmen: Neun Menschen verletzt

Bad Zwischenahn (dpa) –

Neun Mitglieder einer afghanischen Flüchtlingsfamilie haben eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten, als sie sich in einem Haus an einem Grill wärmen wollten. Zwei Kinder wurden bei dem Vorfall am Sonntag im niedersächsischen Landkreis Ammerland sogar ohnmächtig, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Die Betroffenen klagten über Schwindelgefühle, Übelkeit und Atemnot. Kein Familienmitglied sei aber in einem lebensbedrohlichen Zustand, sagte die Sprecherin. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge im ersten Stock des Gebäudes im Ortsteil Wehnen der Gemeinde Bad Zwischenahn.