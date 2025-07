Familie und Fans erinnern im Michel an Carlo von Tiedemann

Hamburg (dpa) –

Gut einen Monat nach dem Tod der Entertainer-Legende Carlo von Tiedemann erinnern Familie, Freunde und Fans am Donnerstag (16.30 Uhr) im Hamburger Michel an den Moderator. Am 8. Juni war der Medienmann im Alter von 81 Jahren in Hamburg gestorben. Tiedemann hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Die öffentliche Trauerfeier wird live im NDR Fernsehen übertragen. Beigesetzt worden war Tiedemann einem «Bild»-Zeitungsbericht zufolge bereits im engsten Kreis.

Tiedemann war eines der prominentesten Gesichter des Norddeutschen Rundfunks (NDR), bei dem er bereits 1971 startete. Er moderierte zahlreiche Radio- und Fernsehsendungen und wurde in den 1970er Jahren mit der damals im Ersten ausgestrahlten «Aktuellen Schaubude» deutschlandweit bekannt.