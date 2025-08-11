Familie springt von brennendem Boot – Wrack bereits gehoben

Hamburg (dpa) –

Das Sportboot, das auf der Elbe in der Hamburger Hafencity plötzlich Feuer gefangen hatte und gesunken war, ist wieder aus dem Wasser geholt worden. Die Hamburg Port Authority (HPA) habe das Sportboot bereits geborgen, sagte ein Polizeisprecher. Mit dem Boot war zuvor eine Familie unterwegs, zwei Erwachsene und ein fünf Jahre altes Mädchen. Als das Boot plötzlich – womöglich wegen eines technischen Defekts – in Brand gestanden hatte, hatte sich die Familie mit einem Sprung ins Wasser gerettet.

Dort hatte die Besatzung eines anderen Schiffes die drei gerettet und aus dem Fluss geholt. Alle kamen leicht unterkühlt ins Krankenhaus, die Frau wurde zudem wegen leichter Verbrennungen behandelt.

Das Löschboot «Branddirektor Westphal» hatte den Brand auf der Elbe in Höhe des Holthusenkais bekämpft. Das Sportboot wurde an einen Ponton in der Nähe geschleppt. Es verlor so stark an Stabilität, dass es dort nach dem Löschen sank. Weil in geringen Mengen auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, hatte die Feuerwehr zudem Ölsperren ausgelegt.

Was das Feuer ausgelöst hatte, werde derzeit noch von den Brandermittlern und den Schiffsunfallermittlern untersucht.