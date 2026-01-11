Familie erleidet Kohlenmonoxid-Vergiftung

Feuerwehrleute haben drei Kinder und zwei Erwachsene mit einer Kohlenmonoxid-Vergiftung aus einem Haus in Bremerhaven gerettet. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Bremerhaven (dpa/lni) –

Drei kleine Kinder und zwei Erwachsene sind wegen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung ins Krankenhaus gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, brachen Einsatzkräfte mit Atemschutz die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in Bremerhaven auf und fanden die Familie, die nicht ansprechbar war.

Sie brachten die Kinder und Erwachsenen ins Freie, Notärzte und Rettungsdienst versorgten sie. Dann wurden alle zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache der Kohlenmonoxid-Vergiftung war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt. Die Kinder waren nach Angaben der Feuerwehr unter fünf Jahre alt.