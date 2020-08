Familie aus Oldenburg bei Autounfall in Türkei gestorben

Ankara/Oldenburg (dpa/lni) – Fünf Mitglieder einer türkischen Familie aus Oldenburg sind bei einem Autounfall nahe Ankara in der Türkei ums Leben gekommen. Nach türkischen Medienberichten prallte der Wagen der Familie am Dienstag mit großer Wucht auf einen stehenden Lkw auf. Dabei wurden der Vater (36), die Mutter (31), zwei Töchter von 3 und 6 Jahren sowie ein Schwager (21) getötet. Der Unfall habe sich im Süden der Hauptstadt Ankara auf der Straße Richtung Konya ereignet. Den Angaben nach arbeitete der Mann als Taxifahrer in Oldenburg. Zuerst hatte «Bild» über den Unfall berichtet.

Bericht „Sabah“ (Türk.)

Bericht „Bild“-Zeitung

Bericht „Sozcu“ (Türk.)